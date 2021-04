Ton Défi Vélo Plein Air, un événement qui va bien au-delà d’un simple parcours à vélo

Afin de s’adapter au contexte actuel, le Défi Vélo Plein Air sera, pour une deuxième année consécutive, Ton Défi Vélo Plein Air. Avec sa formule renouvelée, le Défi se tiendra de manière virtuelle, permettant non seulement de respecter les mesures sanitaires, mais également d’accueillir davantage de participants, petits ou grands, des quatre coins de l’Est-du-Québec.

L’événement se déroulera du 3 au 11 juillet 2021 et tous les dons amassés seront remis à l’Association du cancer de l’Est-du-Québec (ACEQ).

Le comité organisateur du Défi a choisi de repousser le retour à la normale à l’été 2022 du Défi Vélo Plein Air, qui se tient habituellement sur deux jours. Cette année, l’événement se fera de manière «libre», où les cyclistes pourront choisir la longueur, la durée, la date et le lieu de leur parcours.

Avec 162 inscriptions et 82 400$ amassés à la dernière édition, Ton Défi Vélo Plein Air a cette année un objectif de 200 inscriptions et 85 000$ en dons recoltés. Un but atteignable selon le comité organisateur, puisque cette édition est davantage accessible et offerte non seulement à l’Est-du-Québec, mais également à tous les Québécois qui souhaitent venir en aide à l’ACEQ.

La présidence d’honneur de l’événement sera assumée par Charles Collin, un ingénieur dont la mère a été atteinte du cancer. «La lutte contre le cancer apporte son lot de défis aux personnes atteintes ainsi qu'à leurs proches que ce soit sur le plan physique ou émotionnel», a-t-il raconté. Il fait appel à tous les gens intéressés à faire partie de ce grand défi, qui va bien au-delà d’un simple parcours à vélo. «Cet été, je vous invite à parcourir comme moi les routes de notre belle région, afin de permettre à l’Association de continuer à offrir ses services essentiels à tous ceux qui auront à faire face à cette maladie.»

Le comité organisateur de Ton Défi Vélo Plein Air, touché par le décès en décembre 2020 de la cycliste Marie-Hélène Gonthier, souhaite lui rendre hommage en lui dédiant cette édition de l’activité. Marie-Hélène s’est impliquée auprès de l’Association en participant au Défi Vélo Plein Air 2011 et au Vélo Tour de la Gaspésie 2016. Atteinte d’un cancer et ayant bénéficié des services de l’Association, elle a aussi pris part à Ton Défi Vélo Plein Air 2020.

L’équipe derrière le Défi propose trois formats d’inscription : en «solo» ou un seul participant, dont le minimum de dons amassés est de 100$, en équipe ou en famille, avec un minimum de 250$, ainsi qu’avec une entreprise, dont le minimum de dons amassés pour participer est de 1000$. Dès le 3 juillet prochain, tous les cyclistes inscris pourront entamer leur parcours à leur guise, et également suivre celui des autres virtuellement.

Toutes les personnes inscrites deviennent éligibles pour le tirage de six prix différents, d’une valeur minimale de 100$, offerts par de généreux partenaires. Pour chaque tranche de 100$ amassés dans sa cagnotte, le participant obtient un coupon de participation au tirage.

Les intéressés peuvent s’inscrire à partir du site Web du défi, au defivelopleinair.org