Le Bas-Saint-Laurent présente le deuxième plus haut taux de décès piétons par 100 000 habitants

Piétons Québec visitera virtuellement le Bas-Saint-Laurent la semaine prochaine à l’occasion de la Tournée virtuelle Tous piétons! Sandrine Cabana-Degani, directrice de l’organisme, a mentionné à Info Dimanche que la région du Bas-Saint-Laurent présente le deuxième plus haut taux de décès piétons par 100 000 habitants.

«Il y a eu 12 piétons décédés au Bas-Saint-Laurent de 2015 à 2019, selon le bilan routier de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Le taux est de 1.20 piétons par 100 000 habitants, seule une région fait pire, c’est le Nord-du-Québec», a expliqué Mme Cabana-Degani. La moyenne provinciale est de 0.76 décès piétons par 100 000 habitants.

Quand on regarde le type de lieux où se produisent ces accidents mortels impliquant un piéton, on comprend mieux pourquoi les régions plus rurales obtiennent de moins bons résultats. C’est sur les routes numérotés que se produisent 33 % des incidents. On note 25 % des accidents sur des chemins et des rangs. Viennent ensuite les artères principales et les rues résidentielles. La vitesse des véhicules joue également un grand rôle dans les décès piétons. Lors d’une collision à 30 km/h, il y a 90 % de chances de survie pour le piéton, mais à 50 km/h les chances de survie baissent à 25 %. Finalement, 42 % des piétons sont décédés dans un milieu résidentiel.

Souhaitant documenter les enjeux vécus par les piétons, l’organisation a mis en place la Tournée virtuelle Tous piétons!, un évènement gratuit, afin d’entendre les citoyens, les élus et les décideurs sur les préoccupations régionales entourant la pratique de la marche. La discussion prend toute la place lors de ces évènements et la formule interactive y favorise la participation. «On parle de bonnes pratiques avec des exemples concrets», a souligné la directrice.

La visite au Bas-Saint-Laurent marque la troisième semaine d’activités de la tournée. Elle débute le mardi 23 mars de 19 h à 21 h avec une soirée d’échanges et de discussions avec les citoyens. Elle se poursuivra le mercredi 24 mars de 19 h à 20 h 30 par une soirée-causerie avec les élus. Finalement, il y aura le jeudi 25 mars de 9 h à 12 h un forum pour les professionnels et acteurs locaux et régionaux. «Il est encore temps de s’inscrire», a noté Sandrine Cabana-Degani. Les personnes intéressées n’ont qu’à se rendre sur le site web de Piétons Québec : https://www.pietons.quebec/bas-saint-laurent-tournee-virtuelle