Les récipiendaires du 45e Gala des Prestiges démasqués!

Le 45e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a fait connaître ses 15 lauréats dans une présentation virtuelle et présentée en direct sur la page Facebook d'Info Dimanche.

«En 2020, comme un bandit masqué de grand chemin, un virus nous est tombé dessus. En vérité, on s’en serait passé. Mais ce virus a su révéler la réelle valeur de plusieurs des entrepreneurs de la région. Les entrepreneurs de la MRC de Rivière-du-Loup ont porté le masque pour se protéger, assurément, mais aussi pour se réinventer, pour se révéler dans les jours sombres, pour incarner ce qu’ils sont de mieux : des adversaires coriaces, des gestionnaires engagés.es, des êtres créatifs», a souligné Marie-Hélène Collin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce.

Cette année, les dirigeants de la Chambre de commerce ont décidé d’innover eux aussi et faire participer un grand nombre de partenaires pour le choix des 24 finalistes. Des institutions financières, des firmes comptables, des organisations offrant des services financiers et d’accompagnement aux entreprises ont mis la main à la pâte et proposé des entreprises et organismes pour chacune des 8 catégories régulières. Par la suite, un comité externe à la Chambre de commerce, composé de 5 personnes œuvrant dans le milieu entrepreneurial, s’est réuni afin de sélectionner 3 finalistes par catégorie selon d’autres critères pouvant être mesurés : investissements, expansion, développement de main-d’œuvre et formation, implication dans le milieu et en dehors de la région.

Voici donc les lauréats du Gala des Prestiges 2021 :

-Organisme à but non lucratif ou d’économie sociale présenté par la Ville de Rivière-du-Loup

Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Employeur de choix présenté par Element RH

Usinage FR

Agriculture et agroalimentaire présenté par la Meunerie Cacouna

Distillerie Fils du Roy

Innovation, technologie et exportation présenté par Premier Tech

Verbois

Entreprise de transport, fabrication et transformation présenté par Investissement Québec

Les Tourbières Berger

Commerce et services 30 employés et moins présenté par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup

Librairie du Portage

Commerce et services 31 employés et plus présenté par Services Financiers Richard April et associés

CB4S - Construction Béton 4 Saisons

Repreneuriat présenté par Raymond Chabot Grant Thornton

Rona Rivière-du-Loup

Prestige Développement durable présenté par Innergex Énergie renouvelable

Groupe Lebel

Prestige Employeur conciliant présenté par Univers Emploi

Snack Bar D’Amours

Prestige Entrepreneuriat féminin présenté par Femmessor

Lise Chouinard Soucy

Prestige Finaliste coup de cœur présenté par la Banque Nationale et la Financière Banque Nationale

Station Houblon

Prestige Personne d’exception présenté par Bell

Philippe Lagacé

Prestige Alfred-Fortin Entreprise de l’année présenté par le CLD de la région de Rivière-du-Loup

CB4S - Construction Béton 4 Saisons

Prestige Grande Distinction Desjardins présenté par Desjardins

Guy Bonneville, Lepage Millwork