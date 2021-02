Le SPFBSL actualise son site Web

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) tenait sa 62e assemblée générale annuelle, le 21 janvier en visioconférence et en a profité pour lancer son nouveau site Web.

Il a subi une grande transformation, étant maintenant beaucoup plus convivial et facile à consulter. «Nous travaillons constamment à améliorer les outils mis à la disposition des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Après trois ans, nous avons donné le mandat à notre équipe de revoir la configuration des pages et de le rendre plus accessible.

Dès l’entrée sur le nouveau site Web du SPFBSL, les internautes peuvent apercevoir les outils tels Mon bois est prêt, Devenir membre, Formulaires et outils et Mettre du bois en marché. Chaque page est munie d’un menu en haut de page permettant une navigation agréable et intéressante, explique Charles Edmond Landry, directeur général. Il est possible de consulter le www.spfbsl.com dès maintenant.

Le SPFBSL a choisi l’agence spécialisée en solutions Web & numériques Magik Web pour mener à terme ce nouveau projet devenu indispensable. Une entreprise de Rimouski qui accompagne notre organisation dans la personnalisation, la bonification et le développement de ce service.