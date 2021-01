Prêt de matériel de plein air par Acti-Familles

Le regroupement Acti-Familles et la Ville de Pohénégamook, avec la collaboration financière de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent et Kino-Québec, désirent informer la population de l'accessibilité à de nouveaux équipements de plein air pour ceux qui souhaitent pratiquer une activité extérieure et qui ne possèdent pas le matériel requis.

Ces équipements sont offerts gratuitement à la population résidant sur le territoire desservi par Acti-Familles. Voici le matériel disponible : raquettes adultes et enfants ; patins ajustables pour enfants ; porte-bébés de randonnée ; skis pour poussette ; bâtons de marche télescopiques.

Afin de réserver un ou des équipements, la population est invitée à communiquer avec l’équipe d’Acti-Familles, via Messenger ou par téléphone au 418 893-5389 au moins 48 heures à l’avance. Le matériel pourra être récupéré et retourné aux locaux de l’organisme. À noter que les mesures sanitaires exigées par le gouvernement concernant le prêt d’équipement sont mises en application.