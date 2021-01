Christian Sirois est le nouveau directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Jean-de-Dieu

La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a officialisé la nomination de Christian Sirois à titre de nouveau directeur de son Service de sécurité. L’embauche a été entérinée lors de la séance du conseil municipal du 18 janvier dernier. M. Sirois entrera en poste dès le 1er février prochain.

Le nouveau directeur prend ainsi le relai de Pascal Rousseau à la suite de la fin d’entente avec la Ville de Trois-Pistoles pour la direction et la gestion du SSI de Saint-Jean-de-Dieu.

Pompier à la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu depuis 2008, M. Sirois a occupé respectivement les postes de pompier, de lieutenant, puis de capitaine aux opérations au cours de son affectation au service.

«Je suis très heureux d’accueillir Christian Sirois dans ses nouvelles fonctions de directeur du Service de sécurité incendie, a déclaré le maire de Saint-Jean-De-Dieu, Alain Bélanger. En plus de détenir une feuille de route considérable comme pompier et capitaine, M. Sirois connait parfaitement la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et son service de même que l’ensemble de la MRC des Basques où il a été appelé à intervenir, ce qui nous assure d’une transition dans la continuité au bénéfice de la sécurité de tous nos citoyens.»

De son côté, le nouveau directeur s’est dit ravi de relever ce nouveau défi. «Mes années d’expérience comme pompier et capitaine me permettront d’assurer la continuité des opérations du Service de sécurité incendie, ainsi que de faire face à tous les nouveaux enjeux auxquels les services de sécurité incendie ruraux seront confrontés dans un avenir proche. J’entends également continuer de développer l’interopérabilité avec les autres services de sécurité incendie de la région avec qui nous collaborons sur une base régulière», a souligné M. Sirois.

Rappelons que Saint-Jean-de-Dieu se dotera d’une nouvelle caserne. Le nouveau bâtiment, d’une superficie d’environ 567 mètres carrés, comprendra un rez-de-chaussée et une mezzanine. Il sera muni de cinq portes de garage, de commodités sanitaires et d’espaces de vie pour les pompiers. Plusieurs salles sont également prévues pour le rangement, la formation des pompiers et la mécanique. Les couts ont été estimés à 2,1 M$.