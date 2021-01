Une formation à distance en production animale mieux adaptée pour les agriculteurs

Des agricultrices avec des enfants, des agriculteurs qui veulent devenir propriétaires et des travailleurs agricoles à temps plein qui ont une bonne entente avec leur employeur ont maintenant une solution mieux adaptée pour obtenir un DEP avec le nouveau programme Production animale à distance, en alternance travail-études.

Cette formation débutera le 25 janvier prochain. Elle est dispensée dans tout l’est du Québec par le Centre de services scolaire des Phares et le Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis ainsi que les enseignants au DEP à La Pocatière. «Elle est offerte dans trois productions : ovine, bovine et laitière», a précisé Stéphanie Ross, enseignante et chef de département.

«J’ai des mères de famille qui veulent reprendre la ferme avec leur conjoint; elles ne peuvent pas venir à l’école à temps plein. D’ailleurs dans les inscriptions reçues jusqu’à maintenant, 70 % sont des femmes, dont beaucoup avec des enfants. J’ai aussi des gens qui travaillent déjà à temps plein sur une ferme», a souligné Mme Ross.

Ce programme s’étalera sur deux années scolaires (total de 1 215 heures) comprenant des volets distincts touchants différents secteurs du milieu agricole. Cette formation se fera sur un cycle de trois semaines, c’est-à-dire que durant les deux premières semaines, les étudiants auront des cours théoriques sur une plateforme virtuelle et la troisième semaine se fera en présentiel à leur propre ferme.

«L’horaire est adapté. Il y aura deux heures de théorie par jour de 9 h à 11 h. Pour les personnes qui ne pourront pas y participer en direct, ces périodes seront enregistrées leur permettant de les écouter en différé. De plus, les enseignants seront disponibles à des plages-horaire pour répondre à des questions. Lors de la troisième semaine, un suivi pratique sera fait par les enseignants qui vont se déplacer pour les faire progresser à même leur entreprise», a expliqué Mme Ross.

L’horaire sera adapté également au niveau des saisons. Ainsi du 1er mai à la fin juin, pas de cours théoriques, il y aura quatre visites des enseignants auprès de chaque étudiant. Ce programme prendra une pause, à partir de la fin du printemps jusqu’au début de l’automne, afin de permettre aux travailleurs agricoles d’être disponibles au travail dans leur milieu durant la période estivale. Cette formule adaptée et unique saura répondre aux besoins de formation des gens de la région.

«C’est le même DEP qui est offert à temps plein à l’école. Cependant la clientèle a déjà développé certaines habiletés puisqu’elle possède plus d’expérience. Les producteurs savent où ils s’en vont», a noté l’enseignante. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Stéphanie Ross au numéro 418-775-7577. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site http://lescentresdeformation.com/cfp/agriculture/production-animale