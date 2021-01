Nancy Couture sera la directrice générale du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Lors de sa séance extraordinaire, tenue le 21 décembre, le conseil d’administration du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a procédé à la nomination de la nouvelle directrice générale, Nancy Couture.

Mme Couture assume actuellement la direction des Services éducatifs du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, et ce, depuis 2014. Diplômée en éducation préscolaire et en enseignement primaire et détenant un certificat de 2e cycle en administration scolaire, elle a débuté sa carrière à titre d’enseignante à la Commission scolaire des Basques en 1995 pour la poursuivre avec la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. En 2004, elle a été nommée directrice de l’École intégrée Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Dieu et de l’École des Jolis-vents dans le secteur des Basques. Elle a également occupé la fonction de directrice de l’École secondaire de Cabano, de 2008 à 2014.

Édith Tremblay, présidente du conseil d’administration, félicite Mme Couture et se dit heureuse que le Centre de services scolaire puisse compter sur son expérience et son leadership pour poursuivre son développement. Nancy Couture entrera officiellement en fonction le 1er mars prochain. Elle succèdera à Bernard D’Amours.