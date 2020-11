Une consultation publique sur l’avenir du Chalet de la côte des Bains

Les élus de la Ville de Rivière-du-Loup souhaitent avoir l’avis des citoyens concernant l’avenir du Chalet de la côte des Bains, situé au parc de la Pointe. Pour ce faire, une consultation publique sera organisée au cours des prochains mois.

Les membres du conseil municipal louperivois ont accepté une offre de service de Tourisme Rivière-du-Loup pour ce projet, ce lundi 9 novembre. On souhaite impliquer les citoyens dans le dossier afin qu’ils aident à trouver une nouvelle mission à ce bâtiment phare situé sur la rue Mackay.

«On a demandé à Tourisme RDL de nous faire un sondage, une consultation, au niveau de la population pour savoir ce que les gens verraient à la Pointe de Rivière-du-Loup, notamment au Chalet», a mentionné mardi avant-midi la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, soulignant que «toutes les options sont actuellement sur la table».

«On trouve important de voir ce que la population en pense. On a opté pour cette solution-là afin de rester le plus neutre possible dans le processus, a-t-elle ajouté. Quand les résultats seront connus, une équipe va travailler le projet.»

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite une participation élevée de la population. Elle espère aussi que différents groupes d’âge seront représentés afin que le projet choisi réponde aux attentes.

Cet été, des expositions gratuites ont été proposées au Chalet de la côte des Bains. La Station exploratoire du Saint-Laurent a également occupé les lieux dans les dernières années.