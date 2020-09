Plan de développement de la zone agricole révisé au Témiscouata

La MRC de Témiscouata a adopté le 14 septembre dernier, son Plan de développement de la zone agricole (PDZA) révisé. Ce document, issu d’un travail de concertation et de collaboration régionale, énonce la vision du développement agroalimentaire des élus de la MRC pour les cinq prochaines années.

Basé sur un portrait précis de ce secteur d’activité, un constat partagé par les partenaires et assorti d’un plan d’action bien étoffé, le PDZA met la table pour l’agroalimentaire témiscouatain.

«Nous pouvons être fiers du travail accompli pour définir une vision commune de notre développement agricole et agroalimentaire. Le PDZA est un outil important pour l'avenir économique de la région. Le Témiscouata a tout un potentiel qui ne demande qu’à être exploité! Nous désirons que cette vision élargie de la question agricole mette en évidence ces opportunités et qu’elle soit un tremplin pour l’innovation, au bénéfice de l'occupation dynamique du territoire», indique le préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois.

Le plan révisé doit s’adapter à plusieurs nouvelles réalités, notamment au dernier guide alimentaire canadien et à la première Politique alimentaire du Canada. La MRC de Témiscouata et ses partenaires souhaitent mettre à l'avant-plan la multifonctionnalité de l'agriculture, c’est-à-dire sa contribution économique, sociale et environnementale à la qualité de vie des communautés.

La MRC remercie ses partenaires et ses collaborateurs : le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), l'UPA du Bas-Saint-Laurent, la Financière agricole, le Service d'Aide au Développement de la Collectivité du Témiscouata (SADC), Ferti-conseil ainsi que toutes les personnes impliquées au comité de suivi.

Vous pouvez consulter le document complet à l’adresse suivante : https://www.mrctemiscouata.qc.ca/pdza