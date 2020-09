L'Aide aux travailleurs accidentés a supporté plus de 550 travailleurs durant la dernière année

La 33e assemblée générale annuelle de l’Aide aux travailleurs accidentés s’est déroulée le 16 septembre à la Maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli et 21 personnes étaient présentes.

Durant l’année 2019-2020, l’organisme a travaillé dans 712 dossiers, dont 367 nouvelles demandes d’aide. La situation des accidentés demeure pénible, car selon les statistiques de l'ATA, plus de 75 % de sa clientèle est sans emploi et 15 % demeure sans revenus, ce qui provoque une grande détresse. Plus de 28 100 interventions ont été effectuées lors de la dernière année, afin d’aider les membres dans leurs démarches.

À partir de son siège social situé à Saint-Jean-Port-Joli, l’ATA répond aux demandes des accidentés lors de rendez-vous, par consultation téléphonique ou par courriel. Près de 589 personnes sont venues au local de l’ATA au cours de la dernière année.

L’ATA demeure une association unique dans tout l’Est du Québec elle dispense des services d’aide, de soutien et d’information aux accidentés du travail, ainsi qu’aux salariés congédiés ou harcelés au travail. L’ATA recommande de prendre contact dès qu’un accident survient afin d’éviter les complications dans le traitement des dossiers et de maximiser la reconnaissance des droits des travailleurs et travailleuses accidentés. Pour parler à une intervenante, il est possible de composer le 418-598-9844 ou sans frais au 1-855-598-9844.