Le 18 septembre, Mallette marche pour la cause

Le 18 septembre à 14 h, comme leurs collègues à travers le Québec, les employés de Mallette de l’Est-du-Québec marchent pour la Fondation québécoise du cancer et l’Association du cancer Est-du-Québec. Mallette se donne comme objectif d’amasser 70 000$ avec cet évènement d’envergure.

Cette activité de consolidation d’équipe a pour but d’amasser des dons afin de soutenir au quotidien les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches par des services qui comblent des besoins concrets et facilitent l’accès aux traitements en oncologie. Grâce à leur appui, ces organismes seront présents, au cœur de l’épreuve, pour écouter, informer, réconforter, accompagner et héberger ceux dont le cancer vient bouleverser la vie.

Les 1 000 employés et associés des 4 régions administratives marcheront ainsi plus de 8 kilomètres pour amasser des dons. Bien entendu, afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, les participants marcheront en équipe de 10 sur 100 parcours différents animés de façon unique et virtuelle.