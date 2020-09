Nouvel appel de projets du Programme Nouveaux Horizons

Le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, annonce le lancement d’un nouvel appel de projets pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

En raison de la pandémie de COVID-19, les organismes qui souhaitent obtenir du soutien financier dans ce cadre pour 2020-2021 disposent jusqu’au 20 octobre 2020 à 15 h, heure normale de l’Est pour ce faire. Nouveaux Horizons soutient financièrement des projets conçus par et pour les aînés. Les priorités du présent appel de projets sont : appuyer le vieillissement en santé; prévenir la maltraitance et la fraude envers les aînés; lutter contre l’âgisme, célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion; améliorer l’accès des aînés aux services et aux prestations du gouvernement; adapter des organismes communautaires à un environnement devenu plus virtuel.

Les gens intéressés peuvent en savoir davantage en suivant ce lien : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html.

«Lors de l’appel de projets précédent, avec un montant total accordé de près de 370 000 $, les aînés de ma circonscription, ont obtenu presque 80 000 $ de plus que l’an dernier pour mener à bien 28 projets. Connaissant leur esprit d’initiative et leur créativité, je les encourage à profiter de la présente occasion pour faire valoir leurs idées pour améliorer leurs conditions de vie», souligne M. Blanchette-Joncas.