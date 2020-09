Les Trésors de Joséphine ouvrent leurs portes

La Coop de solidarité santé Saint-Hubert invite la population à venir découvrir les Trésors de Joséphine à compter du 23 septembre, au 36, chemin Taché Est à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup entre 9h et 11h et entre 13h et 15h , du lundi au vendredi.

Construit au début des années 1900, cet immeuble a une belle histoire à raconter. Prémices de l’ambitieux projet de Maison des générations et du terroir, Les Trésors de Joséphine transporteront les visiteurs dans l’univers de Mme Joséphine Michaud (Mme Esdras Morel), qui a exploité en ces lieux une mercerie et un magasin de coupons et de tissus pendant presque 30 ans entre 1954 et 1983. Cette dame reprend vie aujourd’hui grâce au talent d’une jeune artiste, Gabrielle Ouellet, qui a créé un personnage à son image pour illustrer l’éventail d’activités éducatives, culturelles et artistiques qui sera proposé à la communauté au fil du temps.

Près de 40 ans plus tard, tissus et produits de mercerie laissent place aux vêtements usagés généreusement donnés par la population, dans une perspective de récupération qui permettra de donner au suivant tout en contribuant au maintien des services de santé de proximité à Saint-Hubert.

Sous la gouverne de Magalie Morel, coordonnatrice et Émilie Plourde, préposée à la clientèle, cette toute nouvelle friperie reçoit des dons de vêtements et d’accessoires vestimentaires usagés uniquement. À compter du 23 septembre, et dans le respect des normes sanitaires en vigueur, il sera possible de dénicher quelques trésors vestimentaires à faible cout et en toute sécurité. Les membres-utilisateurs de la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert bénéficient de tarifs préférentiels avantageux pouvant aller jusqu’à 50 % du cout affiché. Les heures d’ouverture seront affichées sur la page Facebook de la Maison des générations et du terroir.