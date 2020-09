La nouvelle saison de glisse est en préparation au Parc du Mont-Saint-Mathieu

La nouvelle saison de glisse est déjà en préparation au Parc du Mont-Saint-Mathieu.

Le directeur général de la Corporation de gestion du Parc du Mont-Saint-Mathieu, François April, souligne que des travaux sont en cours depuis plusieurs semaines afin d’améliorer l’expérience des skieurs et planchistes sur les pistes Notre-Dame-des-Neiges (no 3) et Saint-Éloi (no 9).

À terme, la Saint-Éloi aura fait l’objet d’un reprofilage complet et la Notre-Dame-des-Neiges aura été sensiblement élargie pour faciliter l’accès au secteur de la remontée téléski. Ces travaux d’amélioration représentent un investissement d’environ 50 000 $.

PRÉVENTE DES ABONNEMENTS

La prévente en ligne des abonnements de saison et des forfaits multi-journées individuels ou familiaux est en vigueur jusqu’au 15 octobre.

Nouveauté découlant directement de la pandémie de Covid-19 et de l’interruption précoce de la dernière saison : les clients pourront profiter cette année d’un programme «Saison garantie» mis en place de concert avec l’Association des stations de ski du Québec. Cette option, offerte gratuitement, s’adresse aux clients ayant acheté leur abonnement de saison 2020-2021 ou leur forfait multi-journées avant le 15 octobre.

En cas d’interruption ou d’annulation de la saison à venir sur ordonnance gouvernementale, les clients auront donc le choix de reporter leur abonnement ou leur forfait à la saison 2021-2022 sans frais supplémentaire ou d’en demander le remboursement en respectant certaines conditions. Les modalités de report et de remboursement peuvent être consultées sur le site www.montstmathieu.com.

SKI BAZAR

Par ailleurs, le ski bazar annuel aura lieu le 10 octobre et sera remis au lendemain si la météo est inclémente. Les détails seront bientôt publiés dans le site Web et sur la page Facebook du Parc du Mont-Saint-Mathieu.

«Nous entreprendrons la nouvelle saison en ayant mis en place toutes les mesures requises et en adaptant notre offre de service aux directives de la Santé publique et aux attentes de nos clients. Nos systèmes de vente en ligne et d’enregistrement automatisé à la remontée mécanique permettent aux clients de procéder sans contact, ce qui minimise les risques de propagation de la Covid-19. Les investissements importants des dernières années sont aujourd’hui bénéfiques pour tous et favorisent une gestion plus rapide et sécuritaire des déplacements sur le site. Nous serons prêts; il ne reste plus qu’à souhaiter des conditions météorologiques et sanitaires favorables pour lancer la saison. Nous sommes convaincus que le plaisir sera bientôt de retour sur la montagne», affirme François April.