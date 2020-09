Anne Dupéré, nouvelle PDG de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

Le président du conseil d’administration de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Gaétan Lelièvre, annonce la nomination de Anne Dupéré au poste de présidente directrice générale de la Société. Le tout fait suite à un processus de recrutement rigoureux réalisé par le conseil d’administration. Elle entrera en fonction le 28 septembre prochain.

Le parcours professionnel de Mme Dupéré dans le développement des affaires au sein d’entreprises privées et publiques lui ont permis d’acquérir des compétences multidisciplinaires en développement économique et en gestion de projets.

«La future PDG connaît très bien les acteurs ainsi que les particularités et les défis des régions Bas-Saint-Laurent et Gaspésie car elle y œuvre depuis plusieurs années», mentionne le président du conseil d’administration, Gaétan Lelièvre.

M. Lelièvre rappelle que le Gouvernement du Québec, par l’entremise du Ministère des Transports du Québec et du Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, a mandaté cette nouvelle société pour gérer et développer les ports de Gaspé, Matane, Rimouski et de Gros-Cacouna.

Le conseil d’administration de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, appuyé par sa PDG, maintiendra une communication étroite avec les acteurs de chaque collectivité pour assurer le développement des ports, dans une perspective de complémentarité et de diversification économique.