Atelier de mycologie à la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue

En cette année de disette en activités culturelles, la Chapelle au Pied-du-Lac offre à la population locale et régionale la possibilité de participer à un atelier sur la cueillette de champignons sauvages, qui aura lieu le 19 septembre à partir de 13h.

Au programme: introduction, promenade et cueillette en forêt, identifications et dégustations. Cet atelier sera offert par Nadia Vaillancourt, propriétaire de la compagnie Saveurs indigènes et aura une durée de 3h30. Le contenu sera adapté aux personnes débutantes et intermédiaires en mycologie. L’activité, au cout de 20$ aura lieu à la Chapelle au Pied-du-Lac, située au 27, rue St-Pierre à Rivière-Bleue. En cas de fine pluie, l’activité sera proposée avec des imperméables. Les participants sont invités à apporter un panier ou un sac d’épicerie, des petits couteaux et des sacs de papier. Les personnes intéressées doivent réserver au 418-955-9889. À noter que les consignes de prévention concernant la COVID-19 seront appliquées pendant l’activité.