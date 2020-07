Bilan de la tournée estivale du député Denis Tardif : plus de 400 000 $ ont été remis

Le député du Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif a officiellement terminé sa tournée dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Au total, le député et son équipe auront visité 55 organismes et entreprises de tous les secteurs d’activités en plus des 43 municipalités formant la circonscription. Cette grande virée s’est tenue entre le 29 juin et le 15 juillet 2020 sur un total de 8 jours complets.

«Nous sommes heureux d’avoir la chance d’aller sur le terrain pour rencontrer les gens d’affaires et les employés du milieu communautaire. En plus des élus municipaux, nous avons rencontré plus d’une centaine d’entrepreneurs ou d’employés dans leur milieu. La vraie politique ne se fait pas dans un bureau de circonscription, elle se fait sur le terrain !», a déclaré Denis Tardif.

Le député a profité de son passage pour remettre en main propre plusieurs aides financières et il a promis plus de 400 000 $ pour soutenir des initiatives locales. La plus grande partie de cette somme servira à entretenir le réseau routier municipal mais, le député a aussi soutenu plusieurs projets afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Un parc municipal, des installations pour les personnes ainées, une piste d’hébertisme en forêt accessible à tous, les projets ne manquent pas dans Rivière-du-Loup-Témiscouata.

«Je suis fier de constater les initiatives des organismes et des élus municipaux afin d’attirer les gens. Chaque tournée nous fait redécouvrir notre belle circonscription. Nous avons des lacs, des sentiers et des pistes, des attraits locaux qu’il nous faut découvrir ou redécouvrir cet été. Nous vivons à l’intérieur d’un véritable joyau et nous pouvons en être fiers» ajouté M. Tardif.

Ainsi, le député invite les citoyens à profiter de notre belle région cet été lors de leurs vacances estivales. Plusieurs entreprises, campings ou attraits touristiques se sont adaptés afin d’offrir une expérience exceptionnelle à leur clientèle.