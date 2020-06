Les élus appuient le projet de réaménagement de la rue Lafontaine 

À moins d’une surprise de taille, le projet visant à redynamiser le centre-ville de Rivière-du-Loup, dont la pièce angulaire est la fermeture d’une voie de circulation entre les rues Amyot et Frontenac cet été, obtiendra le feu vert des élus louperivois lors de la prochaine séance du conseil municipal.

Lundi soir, en séance plénière, les conseillers ont discuté favorablement de l’initiative, si bien que sa réalisation semble assurée. «L'ensemble du conseil est d'accord pour appuyer le projet», a confirmé le directeur du Service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay.

Si tout se déroule comme prévu, l’appui des élus sera officiel ce lundi 22 juin en soirée. Tout pourrait ensuite débouler rapidement, puisqu’on espère que les nouveaux aménagements soient en place du 29 juin au 7 septembre.

La semaine dernière, la mairesse Sylvie Vignet avaient déjà démontré beaucoup d’intérêt envers le projet, quelques jours avant qu’il soit présenté aux gens d’affaires du secteur. «Il faut tenter l’expérience. Je pense que c’est la meilleure année pour le faire. Avec tout ce qu’on a vécu, les gens ont le goût d’avoir du changement. On veut en même temps aider nos restaurateurs, pris pour compte ces dernières semaines, à repartir tranquillement», avait-elle déclaré.

DÉTAILS

Rappelons que l’idée d’Espace Centre-Ville, développée conjointement avec l’administration municipale, propose une circulation automobile dans la voie de gauche uniquement, entre les rues Amyot et Frontenac, pendant la période ciblée. La voie de droite sera quant à elle bloquée pour offrir les espaces de stationnements normalement disponibles de ce côté.

Cette façon de procéder permettra d’agrandir l’espace public accessible aux marcheurs des deux côtés de la rue dans ce secteur. Les citoyens auront ainsi plus d’espace pour circuler à pieds et consommer de façon sécuritaire, tout en respectant les mesures sanitaires de la santé publique. La formule aidera également les restaurateurs et tenanciers de bars à accueillir plus de clients à l’extérieur de leur établissement respectif.

Le réaménagement sera un brin différent entre les rues Amyot et Sainte-Anne. Pour ce tronçon, tous les stationnements seront maintenus, puisque ceux de gauche seront toujours accessibles (contrairement au secteur plus au sud). Ceux de droite seront aussi offerts dans la voie de bloquée. C'est donc dire que l’espace public sera seulement agrandi de ce côté de la rue.

Des zones de débarcadères sont prévues pour les livraisons. Le projet comprend également l’ajout de tables de pique-nique à quelques endroits sur la rue Lafontaine. Celles-ci permettront essentiellement aux citoyens manger, ensemble, des repas commandés chez différents restaurateurs (formule pour emporter).