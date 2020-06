Réinventer Saint-François : présentation publique télévisée le 25 juin

La Ville de Rivière-du-Loup convie les citoyens, tout particulièrement ceux résidant dans le secteur Saint-François, à assister à une rencontre publique d’information ce 25 juin, 20 h.

Afin de respecter la distanciation physique et permettre au plus grand nombre de pouvoir assister à la présentation, celle-ci sera exceptionnellement télédiffusée en direct sur les ondes de MAtv, au canal 609 d’Illico. Elle sera également webdiffusée via le site web de la Ville (Services en ligne / webdiffusion).

Tel qu’annoncé au moment de réaliser les travaux de la rue Saint-Pierre, les infrastructures souterraines sont vieillissantes dans plusieurs rues du quartier Saint-François et devront être changées au cours des prochaines années. La Ville entend donc profiter de travaux à exécuter sur les conduites enfouies pour repenser également la circulation automobile et piétonnière dans le quartier, tout particulièrement aux abords de l’école Saint-François-Xavier, mais pas uniquement.

D’ailleurs, les interventions prévues s’inscrivent en continuité d’échanges avec l’école et son comité de parents et un sondage a permis de confirmer une adhésion bien réelle des parents à une reconfiguration du secteur.

Tous les détails du projet pilote, son échéancier, ses objectifs et enjeux ainsi que certaines modélisations seront présentés lors de la séance du 25 juin.