Réaménagement de la rue Lafontaine : les détails dévoilés 

Le projet visant à réduire une partie de la rue Lafontaine à une seule voie de circulation pendant la saison estivale a officiellement été déposé auprès de la Ville de Rivière-du-Loup. Il sera au cœur des discussions des élus, ce soir, lors d’une séance plénière.

Ces derniers jours, les gens d’affaires du centre-ville ont été conviés à des vidéoconférences lors desquelles ils ont pu prendre connaissance du dossier développé par Espace Centre-Ville, en collaboration avec l’administration municipale.

Ils y ont appris, si ce n’était pas déjà fait, que le projet vise une circulation automobile dans la voie de gauche uniquement, entre les rues Amyot et Frontenac, du 29 juin au 7 septembre. La voie de droite sera quant à elle bloquée pour offrir les espaces de stationnements normalement disponibles de ce côté.

Cette façon de procéder permettra d’agrandir l’espace public accessible aux marcheurs des deux côtés de la rue dans ce secteur. Les citoyens auront ainsi plus d’espace pour circuler à pieds et consommer sécuritairement, tout en respectant les mesures sanitaires de la santé publique. Cela aidera également les restaurateurs et tenanciers de bars à accueillir plus de clients à l’extérieur de leur établissement.

Soulignons que le réaménagement sera un brin différent entre les rues Amyot et Sainte-Anne. À cet endroit, tous les stationnements seront maintenus, puisque ceux de gauche seront toujours accessibles (contrairement au secteur plus au sud) et que ceux de droite seront offerts dans la voie de droite bloquée. Pour ce tronçon, l’espace public sera donc seulement agrandi du côté droit de la rue.

Alex Ann Villeneuve Simard, chargée de projets pour Espace Centre-Ville, précise que des zones de débarcadères sont prévues. La livraison ne devrait ainsi pas être trop perturbée dans le secteur, malgré le réaménagement.

Le projet comprend également l’ajout de tables de pique-nique à quelques endroits sur la rue Lafontaine. Celles-ci permettront essentiellement aux citoyens manger, ensemble, des repas commandés chez différents restaurateurs (formule pour emporter).

«Les vidéoconférences se sont très bien déroulées. Il n’y a que du positif. Même les commerçants qui avaient certaines inquiétudes par rapport au premier projet sont aujourd’hui satisfaits de notre nouvelle mouture», a partagé Alex Ann Villeneuve Simard, lundi.

La semaine dernière, un coup de sonde effectué par Info Dimanche illustrait d’ailleurs que des commerçants, dont l’entreprise a pignon sur rue dans le secteur touché par la projet, étaient d’accord pour «faire le test» cet été. Pour certains, c’était même le moment où jamais pour tenter une telle expérience.

Le dossier est maintenant entre les mains des élus louperivois. La responsable d’Espace Centre-Ville est confiante. Elle ouvre aussi la porte à effectuer des correctifs, si certains étaient demandés au terme des discussions entre les conseillers municipaux. «On va s’adapter pour que ça passe en conseil et que ça convienne à tout le monde», a-t-elle indiqué.

Si tout se déroule comme prévu, le projet pourrait être approuvé lors de la séance du conseil municipal du 22 juin.