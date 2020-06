Projet de travaux de réfection de la façade de l’église de Trois-Pistoles

La Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges déposait en février dernier une demande de subvention au Conseil du patrimoine religieux afin de restaurer la façade de pierres de l’église. La Fabrique sécurisera prochainement la devanture de l’église en attendant de recevoir une réponse et de pouvoir effectuer les travaux.



La Fabrique tient à informer la population que des échafaudages et des systèmes de sécurité seront installés prochainement au-dessus du parvis de l’église et sur la façade. La Fabrique attend le devis de la firme Proulx Savard à cet effet.



La présidente de la Fabrique, Christine Dubé spécifie que « cela n’affecte en rien les activités à l’église, puisque les célébrations religieuses, funérailles, baptêmes et autres sont toujours suspendus à cause de la situation sanitaire en cours. Pour cette même raison, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles n’offrira pas de visite guidée de l’église cette année ».



La Fabrique prévoit recevoir une réponse du Conseil du patrimoine religieux cet été. « Nous aurions aimé commencer les travaux de la façade à l’automne, mais il est peut-être plus raisonnable de penser que ça se fera l’an prochain, a renchéri Madame Dubé. L’église de Trois-Pistoles est un joyau architectural qui fait notre fierté, en plus d’être un symbole identitaire et un attrait touristique important pour la région des Basques. Ce bien patrimonial rayonne bien au-delà de notre région, je crois que ça peut jouer en notre faveur dans le traitement de notre demande. »



L’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles est un bâtiment officiellement classé patrimonial par le Gouvernement du Québec depuis 2019.