Deux volets de Formation Supervision de stage disponibles à Rivière-du-Loup

La formation Supervision de stage est maintenant disponible dans la région de Rivière-du-Loup. Elle s’adresse aux entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires de niveau collégial ou de niveau professionnel. Les employeurs peuvent être admissibles à une subvention par l'intermédiaire du Programme incitatif pour l’accueil des stagiaires de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).



Ce programme permet de former les superviseurs de stage afin qu’ils apprivoisent leur rôle de mentor et qu’ils se familiarisent avec diverses notions pédagogiques reliées à l'apprentissage. La planification de l’accueil des stagiaires, l’évaluation des compétences maîtrisées, l’accompagnement et le suivi de la progression font partie des éléments qui sont abordés.



Deux volets sont offerts



Le volet technique, dispensé par Groupe Collegia, Rivière-du-Loup, est d’une durée de 10 heures et comporte six heures de formation théorique, deux heures d’accompagnement individuel et deux heures de co développement. « Cette formation nous permet d’offrir un soutien concret aux entreprises de la région », explique monsieur François Provost, directeur du Service de la formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup. « Nos formateurs sont en mesure d’accompagner efficacement les superviseurs de stage et de leur donner accès à des outils dans le but de favoriser l’acquisition et le développement de compétences des étudiants en milieu de travail. »



Le volet professionnel, dispensé par le CFPPA est d’une durée de quatre heures. Il comporte trois heures de formation théorique et une heure d’accompagnement individuel. « Le stage est une expérience enrichissante et déterminante pour les participants puisqu’il leur permet de se familiariser avec leur pratique professionnelle. » souligne monsieur Benoit Ouellet, directeur du centre de formation. « En plus de faciliter leur intégration au milieu du travail, le stage est une occasion unique de consolider et d’acquérir de nouvelles compétences. »