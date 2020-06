Étendue d’interventions pour le CLD de la région de Rivière-du-Loup en 2019

Le président, René Gingras et la directrice générale, Marie-Josée Huot ont présenté le rapport des activités 2019 du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD) dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 4 juin dernier en visioconférence, suite au report de celle-ci prévue initialement le 26 mars. Ils ont qualifié 2019 comme une année de reconnaissance et de développement pour l’organisme.

La bonification des ententes avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) en 2019 et de celle avec la MRC en 2020, permettent au CLD d’améliorer sa capacité d’intervention dans ses 3 champs de compétences, en concordance avec les défis et enjeux du milieu louperivien : services-conseils et aides financières aux entreprises; service d’attractivité et de soutien au recrutement de main-d’œuvre; service de planification et de développement.

Pour les services-conseils et aides financières aux entreprises, le CLD est intervenu en 2019 à l’intérieur de 152 dossiers. Grâce à ses services-conseils et/ou ses aides financières, 73 d’entre eux se sont réalisés, représentant plus de 7 M$ en investissements totaux, 23 emplois créés et 263 maintenus. Le CLD a investi une somme de 225 000 $ à l’intérieur de projets d’affaires par les Fonds local d’investissement et Fonds local de solidarité. Diverses activités et collaborations ont eu lieu telles que l’organisation d’un Réseau Industrie 4.0 pour le Bas-Saint-Laurent avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation, des formations aux entreprises avec l’École des entrepreneurs du Québec et l’implication dans le cours Lancement d’une entreprise du Centre de formation professionnelle. Depuis le 1er avril 2020, une nouvelle aide financière non remboursable est offerte aux promoteurs pour la relève d’entreprise. Sa campagne de promotion, prévue au printemps, a été reportée en septembre prochain.

Par ailleurs, le service d’attractivité et de soutien au recrutement de main-d’œuvre a augmenté le nombre d’interventions que ce soit par le soutien au recrutement ou à la rétention de la main-d’œuvre, la promotion du territoire ou le développement de l’immigration. Nommons quelques exemples d’actions : Événement Emploi, Tables RH, Colloque RH, Séjour découverte pour personnes immigrantes, nouvelle vidéo promotionnelle, accompagnement de futurs résidants potentiels, Imagine ton avenir ici, promotions du territoire à Montréal. En immigration, le CLD a permis en 2019 d’aider à l’établissement de 131 personnes immigrantes avec conjoints-conjointes et enfants, de réaliser le suivi auprès de plus de 150 personnes immigrantes déjà établies dans la région en plus d’initier ou accompagner 42 entreprises dans les démarches en immigration. Des actions supplémentaires visant l’intégration et le rapprochement interculturel ont été mises en place.

Finalement, dans le cadre du service de planification et développement, diverses actions sont venues compléter celles habituelles comme l’analyse de préfaisabilité d’une halte-garderie et la préparation d’un projet d’une zone d’innovation.

APPUYÉ PAR 135 MEMBRES

Près de 135 entreprises, organismes et individus appuient annuellement le CLD en y adhérant de façon volontaire. De ceux-ci, 5 personnes sont nommées de façon démocratique au conseil d’administration, venant ainsi s’ajouter aux représentants élus de la MRC de la Rivière-du-Loup.

René Gingras a été réélu par les administrateurs du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD) à titre de président de l’organisme. Outre monsieur Gingras, le conseil d’administration est formé de huit autres administrateurs, soit : milieu des affaires - Daniel Bérubé (secrétaire), Pierre-Yves Boulanger, Patrick Gagnon et Gabriel Morin; milieu communautaire, institutionnel de la santé et des services sociaux et de l’éducation - Antoine Déry; milieu municipal - Ginette Caron, Sylvie Vignet (vice-présidente) et Michel Lagacé (trésorier).

Vous pouvez consulter en détail le rapport annuel 2019 du CLD et son plan d’action 2020 sur le site Internet www.riviereduloup.ca dans la section CLD. Prendre notre que ces deux documents ont été préparés avant la crise sanitaire liée à la COVID-19.