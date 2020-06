Campagne de sociofinancement « Au Témiscouata, du resto au frigo »

La COVID-19 a profondément chamboulé notre mode de vie. Ce virus a affecté notre économie locale et accentué les difficultés vécues par plusieurs d’entre nous. La MRC de Témiscouata et ses partenaires ont donc organisé la campagne de financement participatif « Au Témiscouata, du resto au frigo ».

Cette initiative a pour but d’offrir des repas gratuits aux personnes qui ont besoin d’aide alimentaire et de soutenir des restaurants de la région dans la relance de leurs activités. Les contributions versées à la campagne permettront à des restaurateurs volontaires de préparer des repas individuels. Ceux-ci seront remis aux cuisines collectives locales et à l’Autre-Toit du KRTB pour qu’ils soient distribués tout à fait gratuitement aux gens faisant appel à leurs services de dépannage alimentaire.

Vous pouvez accéder à la capsule vidéo et aux détails de la campagne sur les sites de La Ruche laruchequebec.com/solidarite-temiscouata/ et de la MRC www.mrctemiscouata.ca, ainsi que sur la page Facebook de la MRC de Témiscouata.

«Avec notre campagne Au Témiscouata, du resto au frigo, nous faisons d’une pierre deux coups en contribuant à la fois au soutien d’un secteur important de notre économie, et en favorisant les activités de nos organismes communautaires qui accomplissent un travail exceptionnel en cette période de crise. C’est important de nous mobiliser et d’être solidaires, afin de soutenir nos restaurateurs et les plus démunis de notre communauté», indique Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

L’objectif de la campagne est de 25 000 $. Grâce au programme «Du cœur à l’achat», Desjardins doublera la somme amassée jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette généreuse contribution de Desjardins sera remise directement aux organismes de première ligne, afin de les appuyer dans leur mission. Les contributeurs de 50 $ et plus recevront un reçu fiscal et un certificat-cadeau échangeable dans le restaurant participant de leur choix. En investissant dans cette campagne, vous supportez la chaine de solidarité de notre région.