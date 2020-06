Les restaurants ouverts dès le 15 juin au Québec 

Après avoir été parmi les premiers à devoir fermer leurs établissements en raison de la pandémie, les restaurateurs du Québec, à l'extérieur de la grande région de Montréal, pourront enfin retrouver leur clientèle, en salle à manger, dès le 15 juin.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ont procédé à cette annonce, très attendue, en milieu d’après-midi, lundi.

«Je me réjouis de cette nouvelle […] Les restaurants sont importants dans nos vies. On y partage de bons repas, mais aussi des moments entourés de ceux qu’on aime. Aller au restaurant, c’est aussi s’offrir de la détente ou une expérience culinaire», a mentionné le ministre Lamontagne.

Les restaurateurs pourront servir des repas sur les terrasses, mais également en salle en manger, tout en s’assurant de respecter la nécessaire distanciation physique de deux mètres.

Le feu vert de la Santé publique est également conditionnel au respect de plusieurs autres mesures comprises dans un guide créé pour guider les restaurateurs dans la reprise de leurs activités.

Des distributeurs de désinfectant devront notamment être installés à l’entrée de chaque restaurant, tout comme un plexiglas à l’accueil pour protéger l’employé et les clients.

Dans les cuisines, les employés devront porter des lunettes et un masque si la distanciation physique de deux mètres n’est pas possible. Les équipements partagés comme les tables, chaises et menus devront être désinfectés entre les clients.

Les objets comme les comptoirs et poignées de porte devront aussi être lavés régulièrement.

Davantage de détails suivront…