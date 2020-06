Anabelle Ouellet parmi les lauréats du concours provincial de photographie « Capture ton patrimoine »

Encore cette année, une représentante du Collège Notre-Dame s’est classée parmi les dix lauréates et lauréats du concours provincial de photographie «Capture ton patrimoine», coordonné par Action patrimoine pour la 20e année. Il s’agit d’Anabelle Ouellet, élève de 1re secondaire, qui succède ainsi à Rose-Marie Sénéchal, lauréate au cours des deux dernières années et encore une fois finaliste en 2020.

Les dix clichés gagnants ont été retenus par un jury professionnel, parmi 764 photographies finalistes captées à travers le Québec entre septembre 2019 et mars 2020. Les résultats ont été dévoilés virtuellement au début du mois de juin.

Anabelle Ouellet décrit ainsi sa photographie gagnante, intitulée «Compagnon de travail» : De nos jours, les chevaux sont principalement dédiés aux loisirs. Mais à l’époque, ils représentaient une main-d’œuvre essentielle capable d’accomplir du travail de taille, tel que le transport de marchandises, les travaux aux champs, le débardage du bois, etc. Les propriétaires de chevaux de travail, à l’époque comme aujourd’hui, doivent établir une profonde relation de confiance avec leurs compagnons car ce genre de manipulation nécessite une dextérité et une précision qui n’est possible (sic) que lorsque les deux sont en parfaite symbiose.

Localement, 27 élèves du Collège ont pris part à ce concours dans le contexte des cours d’univers social dispensés par les enseignants Benoît Dumais et Éric Bergeron, en collaboration avec Marie-Soleil Jean, chargée de projet pour le Musée du Bas-Saint-Laurent, partenaire du Collège. Les élèves participants devaient soumettre une photographie patrimoniale captée dans la région, accompagnée d’un court texte descriptif. Pour ce faire, ils ont bénéficié d’une clinique de photographie animée par Marie-Claude Poirier. Leurs clichés font présentement l’objet d’une exposition virtuelle dans le site Internet du Musée du Bas-Saint-Laurent.

Pour leur part, invités à voter pour leurs photographies favorites à l’occasion d’une finale locale, les membres du personnel du Collège ont récompensé les photos d’Ophélie Létourneau, de 2e secondaire (L’œuvre du temps), Rose-Marie Sénéchal, de 4e secondaire (Les sœurs cloîtrées), et Alicia Cassistat, de 1re secondaire (Notre emblème s’accroche).

Le cliché gagnant d’Anabelle Ouellet et ceux des neuf autres lauréates et lauréats provinciaux sont publiés dans le site Internet et sur les pages Facebook et Instagram de l’organisme Action Patrimoine. Le 20e concours «Capture ton patrimoine» a suscité 2 195 inscriptions provenant de 24 écoles secondaires et primaires, MRC et organismes culturels du Québec. Douze régions sur une possibilité de 17 étaient représentées cette année.