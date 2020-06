Les rassemblements familiaux en petits groupes permis à l'intérieur

Le gouvernement du Québec a franchi un pas de plus dans son déconfinement graduel de la population en autorisant les rassemblements familiaux en petits groupes à l'intérieur, a annoncé le premier ministre François Legault le 8 juin. Une annonce concernant la réouverture des restaurants devrait être effectuée vers 15 h 30 aujourd'hui.

«On permettra dix personnes en respectant le deux mètres, autant pour les tables des restaurants que les tables des maisons», a précisé M. Legault. Soulignant des chiffres très encourageants obtenus au cours des derniers jours, on dénombre seulement six nouveaux décès et 198 cas supplémentaires de COVID-19 en 24 heures, le premier ministre affirme que la prochaine étape est maintenant de rouvrir les restaurants graduellement.

Il a aussi souligné que le gouvernement du Québec investira 140 M$ supplémentaires dans le cadre de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial. Il compensera 50% de la perte des propriétaires. Les propriétaires d'immeubles commerciaux de toutes les régions du Québec sont admissibles à cette mesure. Ses modalités d'application seront rendues publiques dans les prochains jours.

«C’est important que les petits commerces et restaurants soient capables de passer au travers des prochaines semaines et de relancer l’économie», a ajouté M. Legault.

Plus de détails suivront.