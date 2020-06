COVID-19 : les fraudeurs ne lâchent pas

S’il y a un effet de la COVID-19 sur les fraudeurs, c’est qu’ils semblent encore plus actifs. L’entreprise Nettoyage Multi-Pro de Saint-Antonin a reçu à son tour un courriel avec un état de compte fictif.

La propriétaire s’est rapidement informée auprès de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup afin d’obtenir des informations sur ce genre de tentative de fraude. Elle s’est dit très satisfaite des renseignements obtenus, elle qui a agi de la bonne façon en ne donnant pas suite à ce courriel frauduleux.

«Nous désirons vous mettre en garde sur de présumés cas de fraudes qui seraient plus fréquents dans le cadre de la crise actuelle. Merci aux dirigeants de Nettoyage Multi-Pro de Saint-Antonin pour leur vigilance et de nous avoir contactés», a envoyé comme message la Chambre de commerce à tous ses membres. «N’hésitez pas à dénoncer en cas de doute», a-t-on conclu.

Vous pourriez recevoir des courriels ou textos non sollicités vous mettant en garde au sujet de vos placements ou de vos finances personnelles. Ces courriels et textos peuvent contenir une invitation à cliquer un lien ou à ouvrir une pièce jointe. Le but des fraudeurs est de voler vos renseignements personnels ou d’installer un logiciel malveillant sur votre ordinateur ou votre cellulaire. Si vous avez des craintes à propos de vos placements ou de votre situation financière actuelle, communiquez directement avec la personne ou l’entreprise avec laquelle vous faites habituellement affaire.