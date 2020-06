Renouvellement de la convention collective des brigadiers scolaires de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup et le Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup affiliés à la CSN – Division Brigadiers scolaires ont procédé le 4 juin à la signature de la nouvelle convention collective couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.

L’accord intervenu respecte le cadre financier que la Ville s’était donné. Les employés se voient ainsi accorder des augmentations salariales de 17,75 % sur huit ans, soit une moyenne de 2,22 % par année. Des ajustements mineurs ont également été entérinés, notamment la bonification des équipements de sécurité.

Les négociations ont été menées de manière respectueuse, et efficace puisque les deux parties n’ont eu besoin que d’une journée complète pour s’entendre. La mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Mme Sylvie Vignet, a précisé que « c’est toujours plus facile de danser lorsqu’on est deux, pour reprendre l’expression populaire. La cordialité a teinté l’ensemble des échanges et tout le monde cherchait des solutions, ce qui a permis de rapidement trouver consensus. »

C’est lors de la séance ordinaire du 19 mai que le conseil municipal a approuvé l’entente de travail à intervenir avec le syndicat des brigadiers. Du côté du syndicat, on précise que les termes de l’entente ont été acceptés dans une très forte proportion des membres habiles à voter. Même si la convention collective était échue depuis décembre 2016, les parties avaient convenu de reporter les négociations après celles des employés cols-bleus et des pompiers, dont les ententes ont été signées dans les derniers mois.

Rappelons que les brigadiers scolaires de la Ville de Rivière-du-Loup relèvent du Service de sécurité incendie. Ils sont une quinzaine d’employés permanents et à temps partiel dont le mandat est de veiller aux déplacements sécuritaires des écoliers à l’entrée et à la sortie des classes. L’équipe de brigadiers scolaires aide les enfants à traverser la rue aux endroits dangereux, tout en leur transmettant les règles élémentaires de sécurité.