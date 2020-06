Le camp de jour de Rivière-du-Loup lance sa période d’inscription le 9 juin

Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup désire informer la population que la période d’inscription à son camp de jour se déroulera du 9 au 12 juin, par l’intermédiaire du portail transactionnel Mes loisirs en ligne.

Tel qu’annoncé ces derniers jours, les places seront limitées à 300, permettant ainsi de répondre à la fois aux mesures sanitaires et aux nouveaux ratios.

La mairesse Sylvie Vignet demande la collaboration de tous : «Je fais appel à toutes les familles dont un parent sera à la maison cet été ou qui ont toute autre option à faire preuve de solidarité, en laissant les places disponibles aux familles qui n’ont aucune alternative au camp de jour et dont l’emploi pourrait être en jeu. Je demande aussi aux employeurs d’être conciliants, alors que l’horaire du camp pourrait nécessiter quelques arrangements à l’horaire de travail de certains parents. Plus que jamais, il faut se serrer les coudes et penser à l’ensemble de notre collectivité.»

Le camp sera ainsi ouvert 40 heures par semaine du 29 juin au 14 août, soit de 8 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi. Afin de limiter les risques de propagation du virus et faciliter la recherche de contacts épidémiologiques le cas échéant, le gouvernement recommande en effet qu’un enfant demeure en tout temps avec le même animateur, d’où le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire. L’horaire retenu s’appuie pour sa part sur les statistiques de fréquentation par jour et tranche d’heures des années passées.

Les camps prendront place au chalet des loisirs du parc Cartier, à l’école secondaire de Rivière-du-Loup, au Collège Notre-Dame et à l’école La Croisée 1. Ces divers sites ont des capacités d’accueil limitées, qui ne peuvent en aucun cas être excédées pour respecter les normes des camps certifiés et surtout, la distanciation et les ratios de cet été. Lors de l’inscription, il est par conséquent possible que la limite d’un lieu pour un groupe d’âge soit atteinte et qu’on doive s’inscrire à un autre site que celui souhaité.

D’ici le 9 juin, les parents qui ne sont pas encore enregistrés au nouveau portail d’inscription en ligne de la Ville sont invités à créer sans attendre leur compte et le profil de leurs enfants. Il suffit de cliquer sur Mes loisirs en ligne, dans la section «Services en ligne» de la page d’accueil du VilleRDL.ca.