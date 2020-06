Un retour sur le terrain pour Denis Tardif

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, reprend ses tournées dans la circonscription. C’est le moment de retourner rencontrer les gens afin d’évaluer les impacts réels de la crise sanitaire.

«Je suis un politicien de terrain et je suis très heureux de pouvoir reprendre contact direct avec la population. C’est important pour moi de connaître la réalité des entrepreneurs locaux et de mesurer l’impact de la COVID-19 sur notre milieu», déclare Denis Tardif.

Accompagné par deux membres de son équipe, le député a parcouru, le 1er juin, les municipalités de Saint-Cyprien, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Médard, Sainte-Françoise et Sainte-Rita. L’objectif est de visiter tout le territoire avant les vacances estivales au rythme d’une à deux journées par semaine.

L’équipe du député prend toutes les précautions nécessaires afin de respecter les normes de la Santé publique lors de ces visites. Le nombre de personnes rencontrées simultanément est réduit le plus possible et le port du masque est recommandé lorsque le 2 mètres ne peut pas être respecté.

«Lorsque nous aurons fait un premier tour, nous serons plus en mesure de représenter les gens d’ici lors des caucus téléphoniques du gouvernement. Nous voulons entendre vos suggestions et de comprendre ce que les gens vivent afin de toujours mieux servir la population», ajoute le député.

La prochaine journée de tournée est prévue pour le 10 juin dans la MRC de Rivière-du-Loup. Par la suite, le 12 juin, il prévoit aller dans le secteur du JAL et de Saint-Michel-de-Squatec dans la MRC de Témiscouata.