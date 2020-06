Le CFPPA prêt à offrir la «formation express» pour devenir préposé en CHSLD

Le gouvernement du Québec a lancé officiellement sa campagne de recrutement pour trouver les 10 000 personnes intéressées à suivre une formation estivale de trois mois leur permettant de devenir «préposé» en CHSLD, ce mardi 2 juin. À Rivière-du-Loup, le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) est évidemment intéressé à accueillir les volontaires. «Nous sommes prêts», a confirmé le directeur Benoît Ouellet.

Au moment d’écrire ces lignes, Québec n’avait toujours pas confirmé quels établissements d’enseignement allaient pouvoir offrir la nouvelle attestation d’études professionnelles (AEP) intitulée «Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé». Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait toutefois indiqué que la formation allait être disponible dans 52 centres de services scolaires à travers la province.

«Nous n’avons pas encore la confirmation, mais on se prépare comme si on l’offrait», a indiqué M. Ouellet, en début d’après-midi, mardi. «Nous avons déjà noté le nom de plusieurs personnes intéressées et nous avons trouvé les enseignants également.»

Le programme «Assistance à la personne en établissement et à domicile», sur lequel est basée la nouvelle AEP, est offert par le Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup depuis plusieurs années. Son directeur croit ainsi qu’il est naturel pour son établissement – et tous les autres dans cette situation – de se voir confier la responsabilité de tenir la formation.

Chose certaine, ce n’est pas l’intérêt qui manque dans la région. «Ce sont des dizaines de téléphones que l’on reçoit tous les jours depuis la première annonce du gouvernement», illustre-t-il. À lui seul le texte d’Info Dimanche concernant l’annonce a reçu plus de 400 commentaires de personnes intéressées à suivre le cursus.

À Rivière-du-Loup ou ailleurs, le programme de formation se déroulera du 15 juin au 15 septembre à temps complet. Le cours accéléré allie apprentissage en classe (120 heures de théorie et laboratoire) et expérience sur le terrain (255 heures en milieu de travail) pour un total de 375 heures d’enseignement.

Cette formule hybride permettra aux étudiants d’apprendre la prévention des infections et de la contamination en établissement de santé, de connaître les soins et services d’assistance personnelle nécessaires pour les activités de la vie quotidienne et de se familiariser avec les approches relationnelles importantes.

«UNE ARMÉE DE PRÉPOSÉS»

Le premier ministre François Legault a l’objectif ambitieux de recruter 10 000 préposés à travers la province, ces prochaines semaines. Le gouvernement est d’ailleurs agressif dans sa démarche en offrant la formation rémunérée, puis un salaire compétitif à la diplomation.

«[Les participants] vont obtenir une bourse d’études de 760 $ par semaine pendant la formation d’été», a réitéré M. Legault, mardi. Il a ajouté que les diplômés allaient par la suite obtenir un emploi à temps plein en CHSLD, ce qui représente environ 49 000 $ par année, tout en bénéficiant d'un fonds de pension et des avantages sociaux d'un emploi dans le secteur public.

«Je pense que c’est une offre intéressante […] Mais on ne veut pas des gens qui sont juste là pour le salaire. Pour faire ce métier, il faut aimer les aînés», a poursuivi M. Legault, lançant un appel précis en direction «des jeunes».

DEMANDES D’ADMISSION

Les premières sessions de formation débuteront le 15 juin et s’adresseront aux personnes qui ne travaillent pas actuellement dans un établissement de santé et des services sociaux.

Les personnes qui œuvrent présentement dans un établissement de santé seront invitées à demeurer en fonction pendant la période estivale et à faire une demande d'admission à la formation qui débutera à l’automne. De cette façon, les personnes formées au cours de l’été pourront prendre leur relais.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le questionnaire sur le site http://quebec.ca/devenirprepose.