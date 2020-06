Une saison de nouveautés pour les Écochantiers

Crise de la COVID-19 oblige, les Écochantiers ont lancé leurs activités un peu plus tard que d’habitude cette année. Ils sont maintenant ouverts et offriront une large sélection de matériaux et d’articles usagés jusqu’au 21 novembre.



Le fonctionnement du site ecochantier.ca a été révisé. Le site fera la promotion, avec le soutien d’une campagne hebdomadaire sur la page Facebook @Ecochantier, d’un nombre limité de matériaux patrimoniaux, d’objets plus rares, voire vintages, et d’offres spéciales sur des lots de matériaux comme des portes et fenêtres.

Les clients sont invités à venir rencontrer notre responsable d’Écochantier pour s’informer sur les matériaux disponibles. « Venez découvrir les portes et fenêtres, les éviers, les articles de quincaillerie, les couvre-planchers, et autres articles que nous avons fréquemment en inventaire, et à bon prix. Intégrer des matériaux usagés de l’Écochantier dans un projet de construction ou de rénovation, c’est un choix éclairé pour l’environnement », a précisé Francis Foy, responsable des Écochantier et des écocentres pour Co-éco.

Une exclusivité s’ajoute cette année aux activités de Co-éco. Les écocentres et les Écochantiers vont contribuer à la production d’un magazine télé réalisé par TVCK. Ces épisodes présenteront des idées d’utilisation d’articles et de matériaux usagés dans des projets de jardins, de décorations intérieures, de créations d’objets utilitaires ou autres.

« On remercie TVCK pour cette opportunité. La série doit être diffusée à l’automne sur MAtv Bas-Saint-Laurent, mais des petites capsules des tournages seront diffusées sur les réseaux sociaux pendant l’été », a expliqué François Lapointe, responsable des communications pour Co-éco.

L’Écochantier de Saint-Pascal, situé au 425 avenue Patry, est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h, tandis que celui de Rivière-du-Loup situé au 102 Rue Delage, est ouvert du lundi au samedi de 8 h à 16 h.