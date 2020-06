Le Collectif Poules RDL veut des poulaillers urbains

Le Collectif Poules RDL a récemment fait part, dans une lettre adressée à la mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet, de son désir de voir légaliser la garde de poules urbaines pour les citoyens désireux de se lancer dans le projet d’un poulailler urbain chez soi.

Le Collectif Poules RDL est un regroupement de citoyens qui souhaitent que la garde de poules en ville soit permise à Rivière-du-Loup. Ce collectif désire toutefois que cette légalisation soit rigoureusement encadrée par des pratiques responsables afin de s’assurer du bien-être animal et collectif, en tout respect du voisinage. Toute personne désireuse de se doter de poules devrait devoir démontrer que son projet a été réfléchi, afin d’obtenir un permis.

Il est essentiel que la réglementation soit modifiée afin d’encourager l’autonomie et l’éducation alimentaire au sein de la communauté. Dans le contexte de crise actuel dont le monde entier est plongé, revoir la provenance de nos aliments est un enjeu prioritaire.

L’élevage de poules n’est pas seulement réservé à la campagne. Déjà, de nombreuses villes québécoises ont emboîté le pas en autorisant la garde de poules à leurs citoyens. Il existe maintenant de nombreuses plates-formes et formations en ligne afin d’aider les nouveaux acquéreurs à mieux comprendre les besoins de leurs précieuses gallinacées. Ces animaux font bien plus que donner des œufs, ils permettent à de nombreuses familles québécoises de se rapprocher de la nature et de découvrir l’importance de l’environnement et de l’agriculture.

Le Collectif Poules RDL est en pleine expansion et continue de recruter des gens intéressés par l’agriculture urbaine et la garde de poules à la maison. Il est possible de rejoindre le collectif via le groupe Facebook : Collectif Poules RDL. Ce groupe se veut être un lieu parfait d’échanges et de partage d’informations afin de faire valoir la cause de la garde de poules chez soi.

Pour plus d’information, n’hésitez-pas à contacter Jeanne Trachy, au nom du Collectif Poules RDL au 418-473-8490 ou à l’adresse courriel [email protected]