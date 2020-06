La Villa des Basques passera aux mains de Gestion RPA

Les acquéreurs peuvent maintenant annoncer officiellement que la Villa des Basques est sur le point d’avoir de nouveaux propriétaires. En effet, Gestion RPA se portera sous peu acquéreur de la Villa des Basques.

Cette résidence pour personnes âgées trouvant pignon sur rue à Trois-Pistoles était sous la saisine du séquestre PricewaterhouseCoopers Inc depuis le 12 octobre 2018.

Le dossier a été présenté il y a deux semaines à un juge qui a approuvé officiellement le 27 mai dernier la conclusion de la vente. L’ensemble des documents finaux devrait être complété au cours des semaines à venir mais pour finaliser le transfert, les nouveaux propriétaires devront obtenir les assurances requises pour la résidence. «Actuellement il est très difficile d’assurer les résidences privées pour ainés, les assureurs ne prennent plus de nouvelle résidence, ce qui pourrait avoir pour effet de retarder la transaction», a expliqué Eric Duchesne, président de Gestion RPA.

Les nouveaux acquéreurs tiennent tout de même à rassurer les résidents, les employés, les familles, la communauté et les différents intervenants que cette situation n’empêchera pas la transaction, mais risque de retarder le transfert. Les nouveaux acquéreurs travaillent avec des assureurs afin d’identifier une solution. «Nous espérons que l’annonce de cette nouvelle permettra également aux gens de la région ainsi qu’aux assureurs de se mobiliser afin de pouvoir identifier une solution au niveau de l’assurance qui permettra de compléter plus rapidement le transfert aux nouveaux propriétaires», a mentionné M. Duchesne.

Les nouveaux acquéreurs détiennent plus de 30 ans d’expertise aux services des ainés, principalement dans les régions, au niveau de la gestion et de l’opération de résidences pour ainés. Les nouveaux acquéreurs sont conscients que l’ensemble du personnel et des résidents sont confrontés à la situation de crise actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 qui sévit dans le monde entier et des préoccupations et du stress que génèrent déjà cette crise. Il est essentiel pour eux de s’assurer de la protection des ainés et de l’ensemble des membres du personnel et ne pas créer plus d’insécurité ou de stress additionnel avec le transfert de propriétaires.

L’équipe de Gestion RPA souhaite une transition harmonieuse dans les meilleures conditions afin de limiter les impacts de près ou de loin sur les résidents, les familles, les employés, la communauté et les différents intervenants.

Pour eux il est essentiel de maintenir les services en région afin que nos ainés puissent demeurer dans leur milieu de vie. «On voit trop souvent des ainés déracinés de leur milieu pour recevoir des services dans une autre région, les régions ont un besoin criant pour des services adaptés aux besoins de leur population vieillissante, il faut créer des pôles de services pour nos ainés», note-t-on.

Gestion RPA souhaite également que tous les employés et membre de la direction de la Villa des Basques demeurent à l’emploi, aux mêmes conditions, afin d’assurer l’harmonie des services et du climat relationnel. La transition sera coordonnée avec l’équipe de gestion de COGIR afin de préparer et d’assurer le transfert tout en conservant une stabilité maximale auprès des résidents, familles, employés, communauté et différents intervenants en cette période de crise mondiale.