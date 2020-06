Agriscar Coopérative et Sollio Groupe Coopératif viennent en aide à la communauté avec des produits de chez nous

Dans le but de soutenir significativement nos concitoyens en ces temps difficiles de pandémie de la COVID-19, Agriscar Coopérative contribue à l’initiative «De nous à vous» de Sollio Groupe Coopératif en faisant un don d’une valeur marchande de 7 500 $ de produits provenant des entrepreneurs agricoles de la région.

Ces produits des membres seront distribués à des banques alimentaires situées sur notre territoire. Grâce au vaste réseau de membres, de coopératives et d’entreprises de Sollio Groupe Coopératif, la valeur marchande approximative des denrées provenant de ce réseau s’élève à un total de 450 000 $.

«Imprégnés de nos valeurs de coopération, Sollio Groupe Coopératif et seize coopératives agricoles du Québec ont permis non seulement d’amasser un montant d’argent pour l’initiative De nous à vous, mais aussi d’imaginer, à notre propre façon, de nourrir durablement notre monde avec des produits de chez nous tout en contribuant à l’économie régionale. Nous souhaitons vivement que nos actions aident nos communautés en ces temps difficiles», déclare Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

«Agriscar Coopérative évolue constamment dans le respect des principes et des valeurs coopératives et elle s’implique dans sa communauté», mentionne Marco Dumais, directeur général d’Agriscar Coopérative, qui emploie 144 personnes réparties dans les MRC des Basques, de Rivière-du-Loup et de Kamouraska et cumule des ventes de 56 millions de dollars.