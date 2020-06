Le Camp Richelieu Vive la Joie ouvrira ses portes cet été

Le Camp de jour du Camp Richelieu Vive la Joie et le Terrain de jeux de Saint-Modeste seront maintenus pour la saison estivale 2020, a annoncé l’organisation le 1er juin. Les séjours en camp de vacances ont toutefois dû être annulés en raison des mesures sanitaires à respecter.

«Il était primordial pour nous d’offrir un service à la population et ce, même si nous devions diminuer nos ratios et notre capacité maximale par jour. Après plusieurs journées d’analyse, nous sommes fières de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux parents et aux enfants de la région», a déclaré la directrice adjointe, Andrée-Anne Marcoux. Cette décision a été prise par le conseil d'administration le 28 mai dernier.

Plusieurs ajustements seront faits pour respecter les quatre grands indicateurs du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur: le respect des règles de distanciation physique, favoriser les activités extérieures, appliquer des mesures d’hygiène adaptées et diminuer les contacts entre les personnes lors de nos activités. Ceux-ci permettront de maintenir un service de qualité, tout permettant au Camp Vive la Joie d’assurer la sécurité des enfants et de l’équipe d’animation. Les récentes mises à jour concernant l'évolution de la situation ainsi que nos procédures mises en place seront disponibles en continu sur la page Facebook du camp ainsi que sur son site internet au www.campvivelajoie.com.