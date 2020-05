Rivière-du-Loup confirme le retour de son camp de jour estival

La Ville de Rivière-du-Loup confirme le retour d’un service de camp de jour cet été. Limité à 300 places pour répondre aux enjeux d’espace, de personnel et de distanciation, sa tenue nécessite un investissement additionnel d’environ 100 000 $, dont la majeure partie sera assumée par la Ville.

«Notre Service loisirs, culture et communautaire a relevé le défi de maintenir un service de camp de jour qui répondra à toutes les directives gouvernementales, incluant les nouveaux ratios et les diverses mesures sanitaires. Nous sommes conscients que pour certains parents, il en va de leur capacité à travailler cet été. Afin de soutenir ces parents, nos entreprises et l’économie louperivoise, nous avons choisi de consentir l’effort financier nécessaire et d’aller de l’avant», précise la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Le directeur du Service, Benoît Ouellet, poursuit : «Tous les efforts ont été déployés pour maximiser le nombre de places disponibles, avec l’aide notamment de partenaires tels que la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup et le Collège Notre-Dame. La collaboration et la bonne volonté de tous sont maintenant sollicitées pour laisser les places disponibles en priorité aux familles qui n’ont d’autres choix que le camp cet été.»

Le camp de jour sera ouvert du 29 juin au 14 aout de 8 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi. Il sera accessible aux enfants âgés de 5 à 10 ans au 30 septembre 2019. Un tarif unique de 260$ par enfant est imposé. La Ville de Rivière-du-Loup ne permet aucune inscription à la semaine ou de non-résidents. Aucun camp spécialisé ni sortie extérieure n’auront lieu, à moins d’un changement des directives gouvernementales.

« Le camp de jour sera certes bien différent de ce qu’ont connu les enfants et leurs parents jusqu’ici. Cependant, nous avons réuni une équipe d’animateurs dynamiques et formés qui, malgré les règles en place et le surplus de travail que cela apporte, ont hâte à l’ouverture du camp et piaffent d’impatience de revoir les jeunes», souligne la coordonnatrice à la vie de quartier et responsable du camp de jour, Marie-Anne Caron.

L’inscription devrait avoir lieu aux environs du 9 juin, mais la date officielle sera confirmée sous peu. D’ici là, les parents pas encore enregistrés au nouveau portail d’inscription en ligne de la Ville, Qidigo, sont invités à créer sans attendre leur compte et le profil de leurs enfants, en suivant le lien disponible dans la section « Services en ligne » de la page d’accueil du VilleRDL.ca.