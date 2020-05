Une tempête de vent oblige la fermeture temporaire de l’écocentre de Rivière-du-Loup. Plusieurs objets comme de la tôle et de la poussière d’agrégat sont déplacés par la tempête.

Pour garantir la sécurité des visiteurs et des employés, et pour permettre aux préposés de remettre le lieu en ordre après la tempête, l’écocentre sera fermé pour plusieurs heures. Un avis sera diffusé dès qu’il sera possible d’ouvrir le site de façon sécuritaire.