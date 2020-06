« Permettre une belle expérience en plein air » - Denis Ouellet du parc national du Lac-Témiscouata

L’accessibilité aux terrains de camping étant permise depuis le 1er juin, l’équipe du parc national du Lac-Témiscouata est à pied d’œuvre pour préparer cette saison estivale 2020 toute particulière. «Le premier objectif est de s’assurer de la protection et de la sécurité des employés et des visiteurs, tout en rendant la nature accessible», a mentionné le directeur Denis Ouellet.

L’équipe du parc national du Lac-Témiscouata a accueilli ses premiers visiteurs le 20 mai dernier, qui ont pu marcher dans leurs sentiers de randonnée pédestre préférés ou taquiner le poisson sur les lacs Touladi en s’offrant une journée de pêche. «Nous continuons d’ouvrir les sentiers et nous procédons à l’entretien des blocs sanitaires», a noté M. Ouellet.

Depuis lundi, le camping et le bâtiment de services de l’Anse-à-William sur le bord du lac Témiscouata sont accessibles aux visiteurs. Les deux autres secteurs de camping, Grand-Lac-Touladi plus à l’est du parc et Grands-Pins situé en bordure du lac Témiscouata à Dégelis, seront accessibles pour la Fête nationale du Québec. Au total, on parle de 138 sites de camping et 23 prêt-à-camper (tente Huttopia). Pour le prêt-à-camper, les visiteurs devront respecter l’heure d’arrivée sur le site à 17 h et celle de départ à midi permettant ainsi l’entretien des lieux conformément aux directives de la Santé publique.

Bien entendu, il y aura des modifications dans la programmation d’activités. Même chose au niveau du personnel, environ 35 employés, qui seront affectés en plus grand nombre à l’entretien ménager plutôt qu’à l’accueil. «Les visiteurs seront plus autonomes, ils pourront aller directement sur leur terrain et s’enregistrer plus tard», a noté le directeur. D’ailleurs, la formule de pré-enregistrement sur le site Internet de la Sépaq a été rendue obligatoire. Une page web mise à jour régulièrement et entièrement dédiée à l’offre disponible selon l’établissement, aux meilleurs comportements à adopter et aux mesures sanitaires prises par la Sépaq peut être consultée au https://www.sepaq.com/covid-19. L’argent comptant ne sera pas accepté. Pour se procurer un droit d’accès pour la pêche à la journée, contactez à l’avance le parc au 418 855-5508.

«Le monde touristique va bien changer. Au printemps et à l’automne, nous avions une clientèle européenne et provenant d’autres provinces. Par contre cette année, les Québécois vont voyager davantage au Québec», a conclu Denis Ouellet, directeur du parc national du Lac-Témiscouata qui a comptabilisé 62 000 jours/visites l’an dernier. À quoi ressemblera la saison 2020? Il est bien difficile de faire une prédiction.