5000 transactions et reçu plus d’une centaine de dons pour Rivière-du-Loup en spectacles

Depuis la dernière publication du 4 mai annonçant la suspension des spectacles de la mi-mars à juin 2020, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles travaille à la mise à jour de tous les dossiers des détenteurs de billets pour les spectacles concernés.

Après bientôt 4 semaines de travail acharné, l’équipe a traité plus de 5000 transactions et reçu plus d’une centaine de dons. La période de contact avec la clientèle et la réception de formulaire se terminera ce vendredi 29 mai prochain, ce qui laisse aux détenteurs de billets concernés encore 2 jours pour remplir le formulaire en ligne. Le formulaire à remplir se trouve sur la page Facebook du Centre Culturel Berger ou encore sur leur site internet au rdlenspectacles.com.

Conséquemment, le personnel va convertir tous les billets de spectacles annulés non traités en crédits spectacles, et tous les billets de spectacles reportés non traités resteront automatiquement valides pour les nouvelles dates de reports. Il est important de noter qu’il n’y a aucun numéro de rappel et que la billetterie demeure fermée jusqu’à nouvel ordre.

En cas de situation exceptionnelle, les clients sont invités à envoyer un courriel détaillé au [email protected]