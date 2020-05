Le chantier de la rue Témiscouata se met en route!

La Ville de Rivière-du-Loup avise la population que le chantier de la rue Témiscouata s’est amorcé ce lundi 25 mai. Celle-ci subira une véritable cure de rajeunissement, alors que les travaux comprendront le prolongement du réseau d’égout pluvial des rues Soucy à Alfred-Fortin, la reconstruction de trottoirs et le pavage en neuf de la rue Alfred-Fortin au chemin des Raymond, pour un investissement totalisant un peu plus de 1,5 M$.

Bien qu’aussi nécessaire qu’attendu, un chantier de cette envergure ne peut s’effectuer sans impacts. Souhaitant minimiser ceux-ci tant pour les commerçants, les résidents que les nombreux automobilistes empruntant l’artère chaque jour, la Ville a prévu son plan de déploiement en conséquence.

Les détours seront ainsi évolutifs tout au long des travaux et l’accès aux commerces sera maintenu en tout temps, sauf quelques heures au cours de l’été au moment d’effectuer le pavage devant chaque adresse. Afin d’éviter les ralentissements de circulation, les automobilistes qui n’ont pas à se rendre dans ce secteur précisément sont toutefois invités à privilégier des voies alternatives pour rallier les différents quartiers de la ville.

Pour environ quatre semaines, les travaux s’amorcent avec le déplacement de puisards et le prolongement du réseau d’égout pluvial. Selon le calendrier approximatif transmis aux citoyens et entreprises du secteur, il n’y aurait pas dû y avoir d’entrave de jour cette semaine. Toutefois, en réalisant l’excavation à l’intersection de la rue Soucy ce lundi, le Service technique et de l’environnement n’a eu d’autre choix que de modifier son plan initial, pour tenir compte d’éléments inattendus en sous-sol.

Ainsi donc, la circulation est actuellement entravée entre la rue Alfred-Fortin et le chemin des Raymond, avec un détour empruntant les rues Alfred-Fortin, Prévost et Alexandre. Une voie est maintenue sur la rue Témiscouata pour l’accès aux commerces et résidences, avec présence à chaque extrémité de feux d’alternance à décompte. Le détour sera raccourci d’ici quelques jours, dès que la rue Soucy sera de nouveau accessible.

Vers le 22 juin, l’entrepreneur retenu commencera les travaux de voirie. Il procédera d’abord à la reconstruction complète du trottoir du côté ouest, avant de faire celui du côté est, ce qui permettra de généralement conserver une voie dans chaque direction sur la rue Témiscouata. Il pourrait tout de même arriver que la circulation d’une des voies soit redirigée temporairement via un court détour en raison des contraintes du chantier.

Les intersections avec les rues Alfred-Fortin, Soucy et des Raymond seront ensuite repavées de nuit à compter de la semaine du 20 juillet environ, avant de réaliser le pavage neuf de la rue Témiscouata, par tronçons successifs d’une intersection à l’autre. Cela permettra de réduire la durée des travaux de chaque tronçon et de rouvrir la circulation des autres sections, selon l’avancement de la machinerie et des travailleurs. L’entrepreneur devrait terminer le chantier un peu avant la mi-septembre, après quatre semaines de réparation des entrées privées et des terrains, une opération qui nécessitera à nouveau un rétrécissement des voies de circulation.

Afin de minimiser les impacts sur le trafic et la durée du chantier, il est à noter qu’une circulation prolongée sur une surface en gravier sera nécessaire. Un arrosage régulier sera effectué, mais il y aura inévitablement plus de poussière à proximité de la rue pendant cette période. La Ville tient à s’excuser des désagréments que cela pourrait occasionner.