Un financement pour la transition vers un Bas-Saint-Laurent plus autonome

Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, par l’entremise du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté, annoncent un investissement majeur pour favoriser les collaborations en recherche appliquée entre les collèges et la communauté. Le Centre collégial de transfert en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup (LLio), en partenariat avec une dizaine d’organisations et d’individus de la région, se voit ainsi octroyer 360 000 $ afin de déployer son projet de recherche-action.

Ce dernier est intitulé: «Co-construire une FabRégion : quelles modalités de coordination pour une transition vers un Bas-Saint-Laurent autonome et connecté». Le principe de FabRégion est intimement lié au réseau international de villes et régions FabCity, dont l’objectif est d’atteindre au moins 50 % d’autonomie locale dans les secteurs de la consommation alimentaire, énergétique et de biens manufacturés d’ici 2054 tout en étant globalement connecté pour partager les solutions éprouvées par chacun.

Le financement obtenu va permettre de poser les premières pierres d’une FabRégion dans le Bas-Saint-Laurent à travers un projet de recherche-action de trois ans ayant quatre objectifs centraux : inscrire officiellement le Bas-Saint-Laurent comme la première FabRégion au Canada, co-construire un modèle de gouvernance partagée à l’échelle régionale pour piloter la FabRégion en construction, réaliser un portrait du niveau d’autonomie actuel pour définir les cibles réalistes à atteindre à court, moyen et long termes et accélérer le développement de projets territoriaux pour accroitre l’autonomie du milieu.

Un comité de pilotage composé de différents acteurs régionaux (élus, chercheurs, citoyens et experts) va guider la réalisation de cette première phase. Le projet permettra de jeter les bases d’une gouvernance régionale pour assurer le déploiement de l’initiative sur le long terme. Un lancement public aura lieu lorsque le comité de pilotage sera mis en place, pour impliquer l’ensemble de la région dans la définition et la réalisation des actions concrètes favorisant une plus grande autonomie régionale.

Le projet FabRégion est coordonné par le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup et porté par un collectif de partenaires comprenant le fablab Fabbulle du Cégep de Rivière-du-Loup, l’Université du Québec à Rimouski, la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, la mairesse de Sainte Luce, Maïté Blanchette Vézina, Rimouski en transition, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, la Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska, le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent et des citoyens, dont le documentariste Hugo Latulippe.