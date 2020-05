Un retour en formule hybride au Cégep de Rivière-du-Loup  

Les différentes équipes du Cégep planchent en ce moment sur une nouvelle formule hybride pour la prochaine session qui débutera le 24 aout prochain. En effet, la situation actuelle de pandémie qui évolue quotidiennement force la direction du Cégep à préparer divers scénarios pour la session Automne 2020. Dans tous les cas, celle-ci assure que la sécurité, l’atteinte des compétences et la réussite des étudiants sont la priorité.

Bien au fait que certains programmes demandent l’accès à de l’équipement de pointe disponible en laboratoires, le Cégep travaille et priorise un scénario où les étudiants pourront se rendre au Cégep lorsque la situation l’exigera.

L’enseignement à distance serait cependant privilégié et maintenu pour la plupart des cours théoriques et des cours pratiques qui peuvent être adaptés à ce modèle de formation.

Bien sûr, les présences au Cégep devront respecter les consignes de la santé publique. La direction du Cégep portera d’ailleurs une attention particulière au respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Des mesures exceptionnelles de nettoyage et de désinfection des équipements et des installations du Cégep sont également prévues.

Pour Jérémie Pouliot, directeur des études au Cégep, le contexte actuel a particulièrement bien préparé les enseignants et les étudiants à l’enseignement à distance : «Le revirement de situation du mois de mars dernier nous a tous assujettis à apprivoiser rapidement les outils technologiques de ce type d’enseignement. Bien que nous aurions préféré prévoir ce contexte en début d’année et avoir plus de temps, c’est probablement un des points positifs qui en ressort. On a pu et on continue de tester différents logiciels et outils de formation à distance et les enseignants, en collaboration avec les conseillers pédagogiques, ont eu l’occasion d’essayer et d’adopter des méthodes d’enseignement synchrone (en direct) et asynchrone (en différé). Nous ferons un bilan de cette expérience afin d’identifier les améliorations à apporter pour être prêts pour la prochaine rentrée scolaire »

Afin de faciliter le processus et d’éliminer des obstacles, le Cégep a même prêté plusieurs équipements informatiques à ses étudiants et aux membres du personnel qui avaient des besoins technologiques. Des plages horaires de type «service à l’auto» ont eu lieu et les membres de la direction remettaient des ordinateurs, écrans et autre matériel, dans le coffre des voitures, tout en respectant les mesures sanitaires.

AUDACE ET CRÉATIVITÉ

Il est impossible de mentionner toutes les initiatives qui ont été déployées par les enseignants, mais plusieurs d’entre eux ont partagé leurs bons coups. Le Cégep tient à remercier et à souligner tous les efforts effectués par ses membres du personnel et par ses étudiants qui ont permis de mener à terme cette session dans des conditions parfois difficiles et hors du commun.

Rappelons finalement que la session Hiver 2020 prendra fin demain, le 22 mai.