Régions branchés : 1 240 foyers seront desservis par Internet haut débit au Bas-Saint-Laurent

Les projets retenus au terme de l’appel de projets Régions Branchés permettront l’accès à des services Internet haut débit de qualité et à un prix comparable à ceux proposés en milieu urbain à 1 240 foyers de la région du Bas-Saint-Laurent. Au KRTB, cette annonce se traduit par 356 foyers qui seront branchés dans la MRC des Basques en collaboration avec Vidéotron et 280 foyers dans la MRC Témiscouata qui auront accès à une couverture cellulaire avec Bell Mobilité.

En tout, 66 projets répartis dans 11 régions du Québec ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel de projets. Ceux-ci donneront accès à un service Internet haut débit à plus de 60 000 foyers. La contribution gouvernementale versée pour permettre la réalisation des projets est estimée à 150 M$.

L’appel de projets Régions branchées vise à accélérer l’implantation d’infrastructures de télécommunications dans les zones partiellement desservies. Les promoteurs devront d’ailleurs livrer leurs projets au plus tard le 30 juin 2022. Le gouvernement s’est engagé à ce que tous les projets permettant de fournir un accès à Internet haut débit à l’ensemble des foyers québécois soient réalisés ou en voie de l’être d’ici 2022.

«En 2020, l’accès à un service Internet haut débit est indispensable à l’essor d’une économie régionale prospère et à la vitalité des communautés. D’autant plus que dans un contexte de crise sanitaire comme celui de la COVID-19, une connexion Internet haut débit n’est pas un luxe, mais bien une nécessité. Le numérique est essentiel pour communiquer, s’informer, innover, apprendre, développer des affaires et bâtir des collectivités fortes. Il va sans dire que les projets retenus ont le potentiel de donner un nouveau souffle à toute la région du Bas-Saint-Laurent en contribuant à son rayonnement et à son attractivité», a commenté par voie de communiqué la ministre du Développement économique régional, Marie-Eve Proulx.

« Le dévoilement des projets retenus au terme de l’appel de projets Régions branchées marque une nouvelle étape dans la réalisation d’un engagement important de notre gouvernement : assurer un accès à des services Internet haut débit dans toutes les régions du Québec. Elles sont des endroits tout aussi dynamiques et attrayants que les milieux urbains et doivent prendre part à la transition vers une économie numérique. L’accès à Internet haut débit dans de nombreux foyers et entreprises du comté de Rivière-du-Loup–Témiscouata permettra à davantage de citoyens d’y participer et de se réaliser», ajoute le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

À la fin de 2016, on estimait à 340 000 le nombre de foyers en milieu rural qui étaient mal ou non desservis. L’accès pour tous à une connexion d’au moins 50 Mbps de téléchargement et 10 Mbps de téléversement, ainsi qu’à un forfait de données illimitées, constitue aujourd’hui la norme du CRTC.