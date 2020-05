Une belle initiative qui rapporte à la Maison Desjardins

Isabelle Lemieux de L’Isle-Verte a voulu apporter un peu plus de confort pour des personnes qui portent un masque en ce temps de pandémie. Sa belle initiative lui a également permis de remettre une somme de 450 $ à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

«Ma sœur est infirmière à l’urgence à Rivière-du-Loup. Elle m’a montré un bandeau avec bouton pour soulager les oreilles à cause du masque. Elle m’a dit que les filles s’en achetaient toutes... J’ai donc eu l’idée d’en faire pour elles. Je suis couturière et j’ai dû arrêter de travailler à cause de la COVID-19, j’ai trouvé du tissu parfait pour ça. Je voulais leur donner, mais elles n`ont pas voulu, donc je leur ai dit de donner une contribution volontaire et que je remettrais l’argent à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB», a expliqué Mme Lemieux.

La couturière a également reçu un coup de pouce de sa mère pour les boutons, ainsi que d’une collègue et de sa patronne, qui ont aidé à confectionner un certain nombre de bandeaux.

«Ce fut une expérience unique et je vais essayer de trouver d’autres projets comme ça pour faire d’autres bonnes actions. Merci à vous d’être là», a conclu Mme Lemieux. La Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB lui dit d’ailleurs merci pour sa générosité.