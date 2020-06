Don sanitaire à la Maison de la Famille du Grand-Portage

France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage, a salué la contribution de l’entreprise Sani Express à son organisme, une aide précieuse liée à la crise sanitaire du coronavirus.

Ainsi Jérémie Bouchard, propriétaire de Sani Express, a fait un don de produits sanitaires d’une valeur de 600 $ pour la Maison de la Famille du Grand-Portage. Ces produits seront très utiles dans le déconfinement afin d’assurer la sécurité sanitaire des familles qui fréquenteront à nouveau graduellement l’organisme.

Cette aide est d’autant plus importante puisque la Maison de la Famille du Grand-Portage obtient plus de 40 000 $ en financement grâce à des activités bénéfices organisées à l’automne, des campagnes dont le résultat pourrait s’avérer décevant en raison de la pandémie.

En attendant un retour à une certaine normalité, les membres de l’équipe de cinq personnes de la Maison de la Famille du Grand-Portage ont depuis le début de la pandémie COVID-19 gardé un contact avec les 258 familles membres de l’organisme. Lors de ces conversations téléphoniques hebdomadaires, les parents expriment leurs inquiétudes, souvent épuisés par leur nouveau contexte familial dans lequel ils doivent s’occuper davantage des enfants.

De plus par l’entremise de la plateforme provinciale de jumelage entre les organismes et les bénévoles Jebenevole.ca, la Maison de la Famille du Grand-Portage a recruté six ressources (retraité, étudiant et travailleur autonome) qui sont référées à des parents aux prises avec une situation plus délicate.