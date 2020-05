COVID-19 : des trousses « Bien-être » pour les familles vulnérables

L’organisme COSMOSS de la MRC de Rivière-du-Loup a distribué le 20 mai dans le stationnement de BMR - Avantis 160 trousses «Bien-être». «Nous passons par une vingtaine d’intervenants qui les remettront par la suite à des familles vulnérables», a expliqué Sonia Michaud, agente de projet COSMOSS Rivière-du-Loup.

Cette action est réalisée dans le but de répondre à certains besoins exprimés par les partenaires famille pour les jeunes enfants et les adolescents de milieux plus vulnérables. «Ces partenaires de la démarche COSMOSS, des intervenants provenant d’institutions et d’organismes, ont une bonne connaissance des familles du territoire», a-t-on noté.

Quatre types de trousses ont été créées en fonction des groupes d’âges, soient les 0-5 ans, les 6-8 ans, les 9-11 ans et les 12-18 ans. Leur contenu reflète les thèmes liés aux enjeux COSMOSS : littératie, saines habitudes de vie, gestion du stress et saine alimentation. «Par exemple, on peut y retrouver des livres, des revues, des ingrédients pour la réalisation d’une recette, des ballons ou autres jeux d’extérieur et des cahiers d’activités», a mentionné Mme Michaud.

Pour effectuer la distribution des 160 trousses «Bien-être», Sonia Michaud de COSMOSS (Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé Scolarisé et en Santé) était accompagnée par Sophie Bolduc du Programme Tournesol et Caroline Thibault du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ce projet a bénéficié de la contribution financière de BMR – Avantis, Canadian Tire, la MRC de Rivière-du-Loup, la Municipalité de Saint-Antonin, Le Vrac et IGA.