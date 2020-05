Saint-Clément se mobilise pour ses ainés

À l’occasion de la Fête des Patriotes, un groupe de citoyens et de citoyennes de la municipalité de Saint-Clément s’est mobilisé, en tout respect des consignes sanitaires en vigueur, afin d’apporter un peu de lumière dans le printemps des ainés de sa communauté.

Nous le savons toutes et tous, la situation actuelle affecte particulièrement les personnes ainées. Plus à risque de rencontrer des complications en contractant la COVID-19, on leur demande des efforts particulièrement importants depuis mars dernier. Les limitations des déplacements, des rencontres et la suspension des activités familiales et sociales sont venues déranger le quotidien, déjà fragile, de plusieurs personnes seules et ainées.

Consciente de ces enjeux, la Table d’harmonisation de Saint-Clément, un organisme de concertation locale ayant pour mission de favoriser les rapprochements intergénérationnels et la promotion du bien-être des personnes ainées, a décidé de développer un projet citoyen avec un groupe de bénévoles. Celui-ci visait à participer à briser l’isolement des personnes ainées en leur offrant une visite de courtoisie sécuritaire, et quelques petites surprises.

Ce sont donc plus de 70 personnes ainées qui ont été visitées par un bel après-midi de printemps tant au cœur du village qu’en sillonnant les rangs de la municipalité. Elles se sont toutes vues remettre une «petite douceur» printanière, soit un petit paquet de gâteries à l’érable fabriquées localement par un acériculteur de Saint-Clément. Pour Line Caron, membre de la Table d’harmonisation et directrice générale de la Municipalité de Saint-Clément, «Ce printemps aura été un printemps sans visite à la cabane à sucre pour de nombreuses personnes ainées. Nous espérons que ces petites douceurs auront pu permettre à nos ainés d’être en contact avec l’important rendez-vous annuel du Temps des sucres».

Les résidentes et les résidents ainés de l’Habitation Denonville et du HLM de Saint-Clément, se sont pour leur part également vu remettre un petit paquet de fleurs, en guise de symbole du printemps qui arrive enfin. «Avec ces fleurs, nous espérons permettre aux personnes ainées du village de Saint-Clément de pouvoir retrouver la beauté d’un printemps qui tarde à arriver cette année. Ces fleurs leur donneront l’occasion de jardiner à l’extérieur ou encore d’apporter un peu de couleur à l’intérieur de leurs logements», a mentionné Sylvie Veilleux, membre de la Table d’harmonisation et bénévole.